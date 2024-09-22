Жителей двух районов Владимирской области эвакуировали из-за сигналов об угрозе

Жителей Киржачского и Меленковского районов эвакуировали из-за сигналов об угрозе. Об этом заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале .

По его словам, власти оперативно отреагировали сигнал о возможной опасности.

«Со вчерашнего вечера правительство области, муниципалитеты, все профильные ведомства и службы работали в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности населения», — отметил Авдеев.

Ночью жители вернулись в свои дома, добавил он. Губернатор подчеркнул, что обстановка в регионе находится под контролем.

Ранее власти объявили эвакуацию поселка, расположенного неподалеку от мощного пожара в Тихорецком районе. Огонь вспыхнул из-за упавших обломков украинских БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для эвакуированных жителей развернули пункт временного размещения в Тихорецке.