Житель Ростовской области присоединился к СВО через пункт отбора в Балашихе

Андрей, 35 лет, родом из Ростовской области, принял решение подписать контракт на военную службу в Балашихе. Он стремится присоединиться к своим друзьям, находящимся в зоне СВО, для скорейшего достижения победы.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, расположенный в Балашихе, предоставляет полный спектр услуг для добровольцев. Здесь можно оформить необходимые документы, пройти медицинскую комиссию, открыть банковский счет, получить юридические консультации, а также пройти первичное обучение.

«Решил все свои вопросы и наконец-то могу присоединиться к своим товарищам для защиты Родины и приближения нашей скорой победы», — поделился Андрей.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.