Житель Истры женился перед отправкой на СВО благодаря помощи администрации

В Истре сыграли срочную свадьбу: будущий участник СВО Юрий Правдин и его невеста Юлия расписались до отправки на фронт. Администрация округа помогла паре провести церемонию до призыва, хотя очередь в ЗАГС была расписана на месяцы вперед.

История любви Юлии и Юрия Правдиных началась с ремонта: девушка искала мастера для домашних дел, и подруга порекомендовала Юрия. Первая встреча переросла в роман, а через 10 месяцев молодой человек сделал возлюбленной предложение в беседке — с цветами, вином и на коленях, «как в 18 лет».

Однако свадьба могла не состояться: Юрий решил отправиться на СВО вместе с братом, а очередь в ЗАГС была расписана на месяцы вперед. Администрация Истры пошла навстречу паре и организовала церемонию до призыва.

«Сначала я была категорически против. Пыталась отговорить, но когда поняла, что бесполезно — приняла и теперь поддерживаю», — поделилась Юлия.