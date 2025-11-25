Житель Истры женился перед отправкой на СВО благодаря помощи администрации
В Истре сыграли срочную свадьбу: будущий участник СВО Юрий Правдин и его невеста Юлия расписались до отправки на фронт. Администрация округа помогла паре провести церемонию до призыва, хотя очередь в ЗАГС была расписана на месяцы вперед.
История любви Юлии и Юрия Правдиных началась с ремонта: девушка искала мастера для домашних дел, и подруга порекомендовала Юрия. Первая встреча переросла в роман, а через 10 месяцев молодой человек сделал возлюбленной предложение в беседке — с цветами, вином и на коленях, «как в 18 лет».
Однако свадьба могла не состояться: Юрий решил отправиться на СВО вместе с братом, а очередь в ЗАГС была расписана на месяцы вперед. Администрация Истры пошла навстречу паре и организовала церемонию до призыва.
«Сначала я была категорически против. Пыталась отговорить, но когда поняла, что бесполезно — приняла и теперь поддерживаю», — поделилась Юлия.
Сейчас молодожены зарегистрировали брак в окружении близких. Юрий вместе с братом скоро отправится к командиру Кёферу, а его жена будет ждать его дома и поддерживать на расстоянии.