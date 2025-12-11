Житель ДНР пострадал при атаке ВСУ, когда спасал жену и тещу из пожара
Боевики ВСУ обстреляли жители села Торское в ДНР Владимира Мединцева, который спасал жену и тещу из пожара. Об этом пострадавший рассказал РИА «Новости».
«Горит дом, запустил генератор, пытаюсь поливать, тушить, чтобы жену спасти. Он (БПЛА — прим. ред.) кидает мне с дрона, осколками шланги перебило, ведра в решето, пытаюсь тушить», — рассказал Мединцев.
Беспилотник скинул ему боеприпас, осколки попали в руку и ногу. После повторной атаки дрона ВСУ жена и теща уговорили Владимира прекратить попытки потушить пламя и спрятаться в подвале, чтобы переждать удар.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника трижды за сутки атаковали дом мирного жителя Торского.