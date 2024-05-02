Житель белгородского села погиб при попытке разобрать противопехотную мину | 360°

Важное 02 мая 2024, 17:32 Житель белгородского села погиб при попытке разобрать противопехотную мину РИА «Новости»

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Житель села Вторая Наумовка в Белгородской области получил смертельные ранения при попытке разобрать противопехотную мину. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В селе ввели режим ЧС, люди не должны находиться вблизи места происшествия. Там работают представители оперативных служб.

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Гладков попросил жителей региона не прикасаться к взрывоопасным предметам.

«Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет — вы погибнете сами и погубите своих близких! Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей!» — призвал он.

Ранее стало известно, что в деревне Кузяево в Дмитровском округе нашли гранату времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили при разборке сарая на частной территории. Угрозы жилому сектору находка не несла. Боеприпас на месте обезвредили взрывотехники.