Женщины стали чаще появляться на передовых позициях ВСУ под Харьковом | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 09:15 Женщины стали чаще появляться на передовых позициях ВСУ под Харьковом Офицер Марочко: под Харьковом увеличилось число украинских женщин-военнослужащих Официальный сайт президента Украины

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Количество украинских военнослужащих женского пола на линии боевого соприкосновения в Харьковской области резко увеличилось. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в зону боевых действий стали активно завозить подразделения ВСУ с женщинами-военнослужащими.

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«В процентном соотношении некоторые группы состоят полностью из женщин, ориентировочный возраст от 20 до 35 лет», — указал Марочко.

Подполковник в отставке отметил, что среди женщин-военнослужащих есть как офицеры, так и рядовые. По его словам, их военно-учетные специальности соответствуют структурным подразделениям ВСУ.

«Среди них много специалистов, которые ранее были сугубо мужскими должностями», — заключил эксперт.

Ранее бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко предположил, что ВС России в конце мая или начале июня начнут новый этап наступления. По его мнению, российские войска могут начать продвигаться как в Харьковской области, так и в районе Сум.