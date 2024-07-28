Женщина пострадала при атаке дрона на жилой дом в Судже

Смирнов: при атаке дрона на жилой дом в Курской области пострадала женщина

Украинский коптер в ночь на 28 июля сбросил взрывчатку на жилой дом в Судже. Пострадала женщина, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Раненую мирную жительницу доставили в местную больницу.

Этой же ночь в Курской области системы ПВО уничтожили два дрона. Обломки одного из них упали в поселке Медвенка, в жилом доме вспыхнул пожар.

«Никто из жителей не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано», — написал Смирнов.

В результате ночной атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе под Курском. Вспыхнули три резервуара с топливом. Всю ночь в Курской области действовала опасность атаки БПЛА.

Ранее украинские боевики атаковали коптерами промышленное предприятие в Судже. С дронов сбросили взрывные устройства, повреждения получили технологические помещения и оборудование.