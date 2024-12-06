Женщина нашла боеприпасы к автомату в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

Петербурженка нашла боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа. Об этом сообщило издание 78.ru .

Женщина обратилась к правоохранителям и рассказала о находке. Стражи порядка забрали у нее четыре магазина к автомату и 149 патронов. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее москвичка нашла пистолет в двери каршеринговой машины. О произошедшем она тоже рассказала полицейским. Правоохранители начали проверку.

До этого еще одна москвичка нашла оружие. Она выбрасывала мусор на помойку, вышла к контейнерам и увидела в баке пистолет. Он напоминал американскую модель кольта. В итоге женщина вызвала полицейских. Они установят, боевое ли это оружие, и выяснят, кому оно принадлежало.

Еще один похожий случай произошел на юге Москвы. Дети нашли разобранный пистолет Макарова у жилого дома.