Зеленскому уже дали понять. На Западе рассказали, что ждет Украину при Трампе

Журналист Боуз: Зеленскому дали понять, что его принудят к переговорам с Россией

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Окружение кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщило Владимиру Зеленскому, что вынудит его идти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Кроме того, Боуз заявил, что Украина уже потерпела поражение.

«Украина проиграла и не имеет ни одного шанса на воображаемую „победу“, слухи о которой несколько лет сеет бригада украинских жуликов. И Зеленский знает об этом», — написал журналист.

Ранее Трамп на митинге пообещал остановить боевые действия на Украине еще до возвращения в Овальный кабинет. Это уже не первое обещание кандидата в президенты США от республиканцев подобного рода.

Сам же Зеленский уже успел назвать Трампа президентом США и заявил, что договорился с ним о личной встрече.

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