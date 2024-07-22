Журналист Боуз: Зеленскому дали понять, что его принудят к переговорам с Россией

Окружение кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщило Владимиру Зеленскому, что вынудит его идти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

Кроме того, Боуз заявил, что Украина уже потерпела поражение.

«Украина проиграла и не имеет ни одного шанса на воображаемую „победу“, слухи о которой несколько лет сеет бригада украинских жуликов. И Зеленский знает об этом», — написал журналист.

Ранее Трамп на митинге пообещал остановить боевые действия на Украине еще до возвращения в Овальный кабинет. Это уже не первое обещание кандидата в президенты США от республиканцев подобного рода.

Сам же Зеленский уже успел назвать Трампа президентом США и заявил, что договорился с ним о личной встрече.