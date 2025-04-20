Зеленского назвали «мастером спорта по переобуванию в воздухе»

Военкор Коц о перемирии: Зеленский — мастер спорта по переобуванию в воздухе

Президент Украины Владимир Зеленский — мастер спорта по переобуванию в воздухе. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

«Зеленский, конечно, мастер спорта международного класса по переобуванию в воздухе. <…> Как одолжение сделал. Только вот мои источники с разных направлений никакого прекращения огня не замечают», — заявил военкор.

Коц отметил, что заявление о перемирии Зеленский сделал под давлением союзников.

Президент России Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие из гуманитарных соображений. Он выразил надежду, что украинская сторона в ответ также остановит боевые действия.

В ответ Зеленский заявил, что если «полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля». Менее трех часов спустя из Херсонской области пришло сообщение о новых ударах ВСУ по мирным городам.