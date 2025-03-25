Зеленский рассказал о переданном США списке

Украина потребовала от США защитить от российских ударов энергетическую и портовую инфраструктуру. Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Эр-Рияде американская делегация получила список объектов, сообщило РИА «Новости» .

«Отдельно американской стороне мы передали объекты — то, что я говорил, что мы будем отдельно передавать лист с объектами — которые мы считаем стратегическими объектами инфраструктуры, потому что мы с этим ехали также», — сказал он.

Стороны обсудили также нюансы обеспечения свободного судоходства и режима тишины в Черном море. Американские делегаты, по словам Зеленского, согласились с тем, что для этого нужно ввести запрет на удары по инфраструктуре портов.

Очередной этап американо-украинских переговоров прошел в Эр-Рияде 25 марта. Встреча длилась около двух часов, в отличие от предыдущей продолжительностью более полусуток.