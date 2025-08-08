Зеленский признал невозможность вернуть утраченные территории

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вернуть утраченные территории военным путем невозможно. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По ее данным, Украина приветствовала бы прекращение огня при условии отсутствия международного признания перешедших под контроль России территорий.

«Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты», — уточнили авторы материала.

Украинские военнопленные стали чаще просить политическое убежище в России, сообщили силовики. Это подтверждают допросы сдавшихся боевиков.

