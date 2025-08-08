Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вернуть утраченные территории военным путем невозможно. Об этом сообщила газета The Telegraph .

По ее данным, Украина приветствовала бы прекращение огня при условии отсутствия международного признания перешедших под контроль России территорий.

«Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты», — уточнили авторы материала.

Украинские военнопленные стали чаще просить политическое убежище в России, сообщили силовики. Это подтверждают допросы сдавшихся боевиков.