Зеленский признал невозможность вернуть утраченные территории
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вернуть утраченные территории военным путем невозможно. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По ее данным, Украина приветствовала бы прекращение огня при условии отсутствия международного признания перешедших под контроль России территорий.
«Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты», — уточнили авторы материала.
