Зеленский перечислил самые «жаркие» места боевых действий | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 02:18 Зеленский перечислил самые «жаркие» места боевых действий Зеленский назвал самыми «жаркими» бои на Покровском и Кураховском направлениях Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал шесть направлений, где сейчас происходят самые «жаркие» боевые действия. Глава киевского режима перечислил их в своем Telegram-канале.

«Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское и Купянское», — написал он.

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По словам Зеленского, 7 мая состоялось совещание с представителями Минобороны, в ходе которого обсуждался вопрос об укреплении бригад Вооруженных сил Украины. Также он поблагодарил союзников за поставки оружия и боеприпасов для ВСУ.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия попала в сложную ситуацию рядом с населенными пунктами Красноармейск и Курахово. Также он признал, что у ВС России значительное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.