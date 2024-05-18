Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 11:41 Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии Зеленский отверг предложение Макрона на перемирие во время Олимпиады в Париже Vincent Isore/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Владимир Зеленский отклонил предложение лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии этим летом. Как сообщило агентство AFP, украинский президент переживает, что это якобы может помочь российской армии перебросить войска и технику.

«Перемирие могло бы пойти на руку врагу», — объяснил Зеленский свой отказ.

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Грядущую Олимпиаду, которая пройдет с 26 июля по 11 августа, примет Франция. Президент Макрон предложил на это время объявить о прекращении огня в зоне спецоперации.

Однако президент Владимир Путин жестко ответил на вопрос журналистов об олимпийском перемирии. Глава государства объяснил, что западные страны диктуют свои правила для России, требуют их выполнения, при этом сами же не соблюдают никакие принципы. Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» предположил, что предложение Макрона — попытка затянуть конфликт на как можно больший срок.