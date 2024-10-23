Зеленский назвал первый шаг к завершению украинского конфликта

FT: Зеленский предложил взаимно не бить по энергообъектам для приближения мира

Украинский конфликт приблизится к завершению, если Киев и Москва договорятся не бить по энергообъектам. Об этом в интервью The Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы увидели во время первого саммита [мира], что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», — сказал Зеленский.

По его словам, это может стать первым шагом к завершению боевых действий.

До этого издание The Washington Post сообщало, что Россия и Украина планировали встретиться в Катаре и провести «секретные» переговоры по этому вопросу, но процесс сорвался из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами «скрытые контакты» России и Украины при посредничестве Турции и Катара, добавив, что о переговорах и речи быть не может.

Сам Зеленский в начале сентября заявил, что никому не давал полномочий вести переговоры с Россией.