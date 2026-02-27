Застрявший в полуразрушенной Украине Буданов призвал разделить Россию на части

Европа почувствует себя в безопасности, если на месте России образуются несколько отдельных государств. Об этом заявил внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга глава офиса украинского президента, бывший министр обороны Кирилл Буданов в интервью ливанскому изданию Al Modon .

Политика нынешнего российского руководства, по его словам, не отличается от царской или большевистской, поэтому она не изменится под влиянием внутренних факторов. Буданов призвал сделать так, чтобы Россия исчезла как империя.

«На ее территории должны сформироваться несколько региональных национальных государств, каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа», — сказал он.

Только в этом случае, по мнению Буданова, Украина, Европа и весь мир почувствуют себя в большей безопасности. Он заявил о необходимости остановить вооруженный конфликт, но обосновал тем, что якобы Россия из-за накопившихся проблем неспособна разгромить противника на поле боя, а не наоборот.

В этом же интервью Буданов назвал своей целью обеспечить переговорный процесс. Он также пообещал вернуть все перешедшие под контроль России территории.