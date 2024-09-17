WSJ: ВСУ потеряли 480 тысяч военных с начала СВО

За все время специальной операции Вооруженные силы Украины якобы потеряли 480 тысяч военных. Реальные цифры могут быть гораздо выше, сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным разведки западных стран, потери ВСУ составили около 80 тысяч убитыми и 400 тысяч ранеными. Подсчет затрудняется нежеланием украинских властей публиковать точные сведения.

Спецоперация отразилась на демографических показателях на Украине, отметили авторы статьи. Из-за масштабной мобилизации и миграции численность населения сократилась до 29 миллионов.

ВСУ лишились не только большого количества живой силы, но и техники. Вооруженные силы России вывели из строя, уничтожили и захватили более 20 танков Abrams американского производства. Украинцы пожаловались на уязвимость боевых машин, поставленных Соединенными Штатами.