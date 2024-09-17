Западная разведка оценила потери ВСУ за все время спецоперации
WSJ: ВСУ потеряли 480 тысяч военных с начала СВО
За все время специальной операции Вооруженные силы Украины якобы потеряли 480 тысяч военных. Реальные цифры могут быть гораздо выше, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным разведки западных стран, потери ВСУ составили около 80 тысяч убитыми и 400 тысяч ранеными. Подсчет затрудняется нежеланием украинских властей публиковать точные сведения.
Спецоперация отразилась на демографических показателях на Украине, отметили авторы статьи. Из-за масштабной мобилизации и миграции численность населения сократилась до 29 миллионов.
ВСУ лишились не только большого количества живой силы, но и техники. Вооруженные силы России вывели из строя, уничтожили и захватили более 20 танков Abrams американского производства. Украинцы пожаловались на уязвимость боевых машин, поставленных Соединенными Штатами.