Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

Участвовавший в атаке в Курской области наемник из США Ребар оскорблял россиян

Участвовавший во вторжении в Курскую область и заочно арестованный российским судом американский наемник Дэниэл Бернард Ребар оскорблял жителей страны и превозносил украинцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети боевика.

Ребар активно публиковал видеоролики с призывами оказывать поддержку ВСУ. В апреле он признался, что находится на территории Украины уже третий год.

В другом видео наемник признался, что «посетил Россию первым со двора». Всего в его аккаунте несколько фотографий и видео, в том числе на фоне магазина «Пятерочка».

При этом Ребар в роликах демонстрирует свое пренебрежение к русским и называется из «лягушками», а украинский народ — идеальным.

Следственный комитет России ранее заочно обвинил Ребара в убийстве, наемничестве и совершении терактов в Курской области.

Ранее МИД назвал компании, вербующие наемников для Украины.