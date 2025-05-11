«Закончим начатое». Переживший клиническую смерть боец Катунь вернется на СВО

Боец Катунь заявил, что вернется в зону спецоперации, чтобы закончить начатое

Российский боец из Сургута с позывным Катунь, переживший клиническую смерть, принял решение вернуться в зону спецоперации. Об этом военный рассказал RT.

По его словам, опытные военнослужащие должны передавать опыт молодым российским бойцам.

«Работа есть работа… Жена с пониманием отнеслась. Закончим начатое — в этом сомнений нет», — отметил он.

За боевые заслуги военный получил орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Боец с позывным Катунь отправился на фронт в августе 2023 года. Спустя год он возглавил штурмовую группу, сообщал телеканал «Звезда». Его подразделение попало под танковый обстрел ВСУ, в ходе которого взрывной волной командира отбросило с такой силой, что он пробил две стены.

Врачи решили, что у штурмовика остановилось сердце и он погиб. Позже тот очнулся в морге.