Захарова заявила о превращении США в сторону конфликта вокруг Украины

Захарова: США фактически стали стороной вооруженного конфликта вокруг Украины

Фото: РИА «Новости»

США разрешили Украине использовать американское оружие на территории Курской области, что фактически превратило их в сторону вооруженного конфликта. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что представители Вашингтона в очередной раз повысили градус напряженности, желая нанести России «стратегическое поражение».

Так Захарова прокомментировала заявление заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх. Американская чиновница говорила, что США одобрили использование ВСУ своего оружия для атаки на российское приграничье. Также она указала на ведущиеся «в частном порядке» переговоры между Украиной и США о разрешении бить западным оружием вглубь России.

Ранее представитель российского МИД заявила, что западные чиновники ушли от ответа на вопросы о происходящем в Курской области, чтобы не признавать себя спонсором терроризма.

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