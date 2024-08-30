Захарова: эскалационный курс США становится все более вызывающим

Администрация президента США Джо Байдена намерена пойти на новые уступки президенту Украины Владимиру Зеленскому и предоставить ему разрешение на нанесение ударов по российской территории из любых видов американских вооружений. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявление представителя Белого дома Джона Кирби, который сообщил об обсуждении с Украиной возможности расширения географии ударов ВСУ.

«На операции в российских регионах Украине дан полный карт-бланш. Очевидно, что в администрации Джо Байдена готовятся развязать руки Зеленскому и дать ему право на применение любых видов американских вооружений вглубь российской территории. Эскалационный курс США становится все более вызывающим», — сказала Захарова.

Политолог Гилберт Доктороу заявлял, что причастность США к атаке на Курскую область назвали законным поводом для войны.