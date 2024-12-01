Дипломат прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о территориальных уступках со стороны Украины.

По словам Захаровой, сначала украинские власти должны «подумать о том, как мобилизовать детей на умиление Вашингтону» и уже после этого думать о территориальных уступках.

«Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — написала Захарова.

Салливан заявил, что Украина сама должна принять решение об отказе от территорий для урегулирования конфликта.

Чиновники в США считают, что конфликт на Украине вскоре закончится. В течение нескольких месяцев страну подтолкнут к переговорам с Россией.