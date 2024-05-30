Задержанный в Крыму диверсант раскрыл детали запланированного теракта

Задержанный в Крыму украинский агент рассказал, что куратор дал ему задание остановить взрывчаткой поезд для дальнейшего нанесения ракетного удара. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой ФСБ России.

«Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар», — признался задержанный.

Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов на железнодорожных объектах полуострова. Украинская разведка завербовала пятерых жителей республики, те передавали информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, а также координаты объектов противовоздушной обороны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал диверсантам заранее писать завещания. Он признался, что ему все равно, схватят преступников живыми или мертвыми. Политик добавил, что силовики обеспечили безопасность региона.

Аксенов ранее рассказывал, что с начала 2024 года правоохранители предотвратили четыре покушения на его жизнь. Подозреваемых задержали.