Мирошник: за неделю из-за ударов ВСУ погибли 17 человек, в том числе трое детей

За неделю от ударов со стороны ВСУ погибли 17 мирных жителей России, трое из них — несовершеннолетние. Об этом заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его процитировало РИА «Новости» .

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних», — сказал он.

По его словам, мирные граждане гибнут и получают травмы в основном из-за атак дронов ВСУ по населенным пунктам. Из-за ударов БПЛА за неделю пострадали 106 жителей, это 68% от общего количества раненых. Больше всего пострадавших в ДНР, Белгородской, Курской, Херсонской областях и Краснодарском крае.

В ночь на 30 сентября над российскими регионами сбили более 80 украинских дронов. Беспилотники уничтожили над Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Волгоградской областями.