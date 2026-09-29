За день силы ПВО уничтожили над территорией России 21 беспилотник ВСУ

Дежурные системы ПВО за день уничтожили над территорией России 21 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Статистика ведомства относится к периоду с 08:00 до 20:00. Украинские летательные аппараты сбивали над территорией Белгородской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря.

За прошедшую ночь российские зенитчики перехватили и уничтожили 129 беспилотников ВСУ самолетного типа.

ВСУ ночью атаковали железнодорожные пути в Брянской области на перегоне Тросна-Ржаница. Движение на этом участке пути остановили, ремонтники приступили к устранению повреждений.

К вечеру движение на атакованном участке восстановили. Составы передвигаются в соответствии с расписанием.