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    За день силы ПВО уничтожили над территорией России 21 беспилотник ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные системы ПВО за день уничтожили над территорией России 21 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Статистика ведомства относится к периоду с 08:00 до 20:00. Украинские летательные аппараты сбивали над территорией Белгородской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря.

    За прошедшую ночь российские зенитчики перехватили и уничтожили 129 беспилотников ВСУ самолетного типа.

    ВСУ ночью атаковали железнодорожные пути в Брянской области на перегоне Тросна-Ржаница. Движение на этом участке пути остановили, ремонтники приступили к устранению повреждений.

    К вечеру движение на атакованном участке восстановили. Составы передвигаются в соответствии с расписанием.

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