WP опубликовала видео с солдатского кладбища ВСУ в Харькове

Фото: Pxhere

Польская журналистка Анна Гусарская показала кадры с украинского кладбища в Харькове. Ролик опубликовала газета The Washington Post, на нем видны десятки могил, предположительно, солдат ВСУ.

«В Харькове я поехала на кладбище и отсняла несколько кадров. Кажется, там в два раза больше могил погибших солдат, чем я видела там ровно год назад», — заявила она.

В последнее время Украина начала получать больше докладов о росте штурмовых действий ВС России под Харьковом. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что армия обязательно освободит Харьков.

Украинские боевики несут огромные потери. Только в Курской области ВСУ потеряли до 400 военнослужащих. Кроме того, российская авиация поразила украинские резервы в 14 населенных пунктах Сумской области.

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