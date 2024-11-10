Взрыв раздался в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Пятый».

«В Киеве было слышно взрыв», — уточнил телеканал.

В украинской столице сигналы воздушной тревоги звучат с 23:07 по московскому времени субботы, 9 ноября, а в Киевской области ее объявили еще в 22:43 по московскому времени. Об этом сообщило украинское министерство цифровой трансформации.

Появилась также информация о взрывах в Одессе и Чугуеве Харьковской области, писал Telegram-канал «Украина.ру».

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о попадании беспилотника в его дом в Киеве. По его словам, он не пострадал.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе взрывом повредило одну из самых загруженных трасс, которая связывала два района. Взрывной волной полностью разрушило автозаправку, а в стоящем недалеко от дороги отеле выбило окна.