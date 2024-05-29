Взрыв прогремел в Конотопе

Мощный взрыв прозвучал в городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины. Об этом сообщил информационный портал «Телеграф».
«Взрыв в Конотопе», — написали авторы публикации.
В Сумской области, а также других регионах страны, включили сигнал тревоги.
Ранее взрыв произошел в Одессе, предположительно, удар пришелся по территории порта в районе Пересыпи. Тогда также сработали сирены воздушной тревоги. Еще несколько взрывов прогремели в Луганске.
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