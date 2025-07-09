Выставку графических портретов участников СВО открыли в Мытищах

Экспозицию «Герои Z.O.V.» представили в Мытищинской галерее искусств в рамках проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия». Гости увидят портреты участников специальной военной операции в графике.

Экскурсию для гостей провела координатор патриотической акции и представитель политического Совета городского округа Мытищи Ирина Данишевская.

Выставка «Герои Z.O.V.» — это не только возможность показать талант и творческие возможности художников, но и рассказать людям о том, как важна поддержка общества бойцам специальной военной операции. Среди картин представлено много портретов военнослужащих, исполненных в графике. Каждая из работ — олицетворение мужества, стойкости, преданности и верности Родине.

«Проведение подобных мероприятий способствует воспитанию патриотизма среди молодежи и подрастающего поколения, укрепляя их гордость за страну и уважение к героическому подвигу защитников Родины», — поделилась Ирина Данишевская, координатор патриотической акции.

Подобные проекты реализуются в городском округе регулярно, чтобы объединить жителей вокруг общих целей и интересов, таких как взаимопомощь, поддержка и патриотизм.