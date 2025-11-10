Выставку фотографий участников локальных войн открыли в Белоозерском

В городской библиотеке в Белоозерском открыли выставку фотографий «Семья героя», посвященную участникам локальных войн и специальной военной операции. Мероприятие приурочили к Году защитника Отечества.

В подготовке приняли участие матери, жены и дети земляков, погибших в военных конфликтах.

На открытие пришли руководитель местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Устинов и председатель правления отделения «Боевое братство» Наталья Ахметова, которая инициировала создание экспозиции «Семья героя».

«Подвиг участников спецоперации стал моральным и нравственным примером для подрастающего поколения. Сохранение памяти о погибших — это способ отдать дань уважения героям. Экспозиция никого не оставит равнодушным», — отметил Сергей Устинов.

Выставка будет работать до 20 ноября 2025 года.