Выставка для поддержки семей бойцов СВО откроется в Клину в сентябре

Комитет семей воинов Отечества в Клину приступил к реализации всероссийского проекта «Жена героя». В его рамках в Клину 6 сентября откроется выставка, направленная на поддержку семей бойцов СВО.

Проект направлен на поддержку участников СВО, сохранение памяти о воинах, а также на передачу чувства гордости жен за своих мужей, исполняющих воинский долг, и демонстрацию силы духа российских женщин.

Сейчас в Клину завершаются съемки жен и вдов участников СВО, а также ветеранов боевых действий. Материалы представят на выставке в сентябре.

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