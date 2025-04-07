Вырученные от сбора макулатуры средства в Серпухове передадут бойцам СВО

Учащиеся гимназии № 1 города Серпухова стали участниками региональной экологической акции «V Единстве Za Победу». Школьники собрали макулатуру, а все вырученные средства направят на помощь бойцам, находящимся в зоне СВО.

Гимназистам помогали и родители, и педагоги. Участники акции приносили старые тетради, газеты, журналы, картон. Вырученные от переработки бумаги средства направят в поддержку защитников из Московской области, которые выполняют сейчас боевые задачи на фронте в зоне специальной военной операции, а также жителей новых территорий.

Акция «V Единстве Za Победу» — это не только вклад в экологию, но и пример солидарности и патриотизма жителей. Мероприятие организовали участники платформы «ЭкоЛогичноеПодмосковье» и активисты «Движения Первых» в Московской области при поддержке региональных Министерства информации и молодежной политики, Министерства культуры и туризма и Общественной палаты.