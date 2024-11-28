Вырученные от сбора макулатуры средства в Мытищах передадут бойцам СВО

Молодогвардейцы из городского округа Балашиха присоединились к акции по сбору макулатуры. Ее запустили сотрудники молодежного центра «Новый свет». Все собранные средства направят в помощь участникам специальной военной операции.

У активистов молодежного центра «Новый свет» появилась идея помочь экологии и поддержать бойцов специальной военной операции. Ребята запустили акцию по сбору макулатуры. На вырученные средства закупят вещи и продукты для нужд российских военнослужащих.

Активисты центра «Новый свет» предложили членам «Молодой Гвардии Единой России» принять участие в акции.

«Мы с радостью помогли молодежному центру в рамках партийного проекта „Доброе дело“. Подобные мероприятия объединяют людей и учат подрастающее поколение добрым поступкам. Мы принимаем участие в них регулярно», — поделился руководитель «Молодой Гвардии» Балашихи Алексей Егоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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