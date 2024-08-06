Украинские военкоматы не обращают внимания на белые билеты и мобилизуют даже больных людей. Об этом РИА «Новости» рассказал сдавшийся ВС России в плен солдат ВСУ Николай Хавтура.

Он объяснил, что сотрудники военкомата под угрозой штрафа и вызова полиции посадили его в гражданскую машину. Несмотря на непригодность к службе, его все равно отправили воевать на Харьковское направление.

«У меня белый билет был. Они его просто выбросили и сказали: „Ты годен к службе“», — добавил Хавтура.

Пленный также сообщил, что в ВСУ служат «все подряд», в том числе и эпилептики. Он указал, что два раза лежал в больнице и получил отсрочку, но сотрудникам военкоматов все равно, кого отправлять в зону СВО.

«Эпилептиков тоже берут. Это неправильно вообще. Я в шоке просто», — процитировал украинского солдата RT.

Ранее попавший в плен военный ВСУ Владислав Спицкий заявил, что украинское командование перебросило к Торецку в Донецкой Народной Республике подразделение из мобилизованных пенсионеров и инвалидов. Эти данные также подтвердил беженец из поселка Нью-Йорк.