ВСУ заподозрили в использовании артиллерии Запада для обстрелов химоружием

Кириллов: ВСУ задействуют артиллерию для ударов химбоеприпасами

Украинских боевиков начали готовить к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«По оперативной информации, осуществляется подготовка военных ВСУ к использованию химических боеприпасов для артиллерийских систем производства западных стран», — сказал он.

Кириллов отметил, что российские военные обнаружили трофейную документацию на оставленных позициях ВСУ. Среди них — методическое пособие по применению артиллерийских боеприпасов, снаряженных химическими веществами.

Ранее стало известно, что ВСУ применили химическое оружие под Курском, отравление зафиксировали у сотрудников полиции и главы сельского совета. Кириллов отмечал, что эти специфические боеприпасы принадлежали США и Германии.

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