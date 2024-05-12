ВСУ за сутки потеряли пять вертолетов и истребитель МиГ-29 в зоне СВО | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 13:35 ВСУ за сутки потеряли пять вертолетов и истребитель МиГ-29 в зоне СВО Минобороны: пять вертолетов ВСУ сбили за сутки в Днепропетровской области РИА «Новости»

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Российские войска за минувшие сутки уничтожили около села Манвеловка Днепропетровской области четыре вертолета Ми-24 и поразили один вертолет Ми-8, принадлежащие воздушным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, воздушные цели поразили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. В ходе за прошедшие сутки российские военные нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 131-м районе проведения специальной военной операции.

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Еще одной потерей для воздушных сил Украины стал сбитый российскими средствами противовоздушной обороны истребитель МиГ-29. Также ПВО перехватили 36 украинских беспилотников, восемь тактических ракет «Точка-У», управляемую авиабомбу Hammer, а также 23 реактивных снаряда Vampire, «Град» и «Ольха».

Подразделения «Север» группировки российских войск за минувшие сутки продолжили наступление в Харьковской области и освободили еще четыре села — Олейниково, Мороховец, Красное и Гатище. В Минобороны подчеркнули, что выстроенная оборона противника не устояла перед напором российских сил.