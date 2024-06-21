ВСУ улучшили задействованные в зоне СВО дроны

Украинские боевики начали использовать в зоне проведения специальной военной операции FPV-дроны с гироскопами. Дополнительное устройство усложнило их выслеживание и уничтожение. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал боец центра «Витязь» Росгвардиии с позывным Москвич.

Он пояснил, что гироскоп позволяет беспилотнику плавно приземлиться на землю, словно у него кончилось топливо или заряд аккумулятора.

«Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай», — рассказал собеседник агентства.

Боец добавил, что также у ВСУ появились разведывательные дроны с автопилотом, которые собирают и передают информацию даже после утраты связи с оператором. Такие аппараты способны оставаться в воздухе до полной разрядки.

Украинские боевики используют беспилотники не только в зоне спецоперации, но и для атаки на гражданские объекты на территории России. Минобороны сообщило, что в ночь на пятницу, 21 июня, дежурные средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 114 из 117 беспилотников.

Основные атаки пришлись на Крым (70 беспилотников) и Краснодарский край (43 сбитых дрона). Еще один летательный аппарат сбили над Волгоградской областью.

В результате атак в Краснодарском крае пострадали два сотрудника МЧС, которые занимались тушением загоревшейся нефтебазы. Погиб сотрудник котельной, в которую влетел один из беспилотников.