ВСУ создадут 10 новых бригад для переброски в зону СВО | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 22:01 ВСУ создадут 10 новых бригад для переброски в зону СВО Economist: ВСУ создадут 10 новых бригад для отражения наступления ВС РФ Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины занялись формированием 10 новых бригад, чтобы отразить наступление российской армии в зоне спецоперации. Об этом заявил глава сухопутных войск Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью изданию The Economist.

«Одна из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, — создание 10 новых бригад для подготовки к российскому наступлению», — говорится в материале.

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Издание уточнило, что Павлюк принял на себя командование в непростое время, когда президент Владимир Зеленский открыто враждовал с уходящим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, наблюдались трудности с мобилизацией, а в США откладывались предоставление Украине пакета помощи.

Сейчас уже главком ВСУ Александр Сырский жалуется на тяжелое положение украинских войск на фронте. По словам Павлюка, критическая фаза на передовой наступит в ближайшие два месяца. Он также заявил, что Украине нужно срочно усилить противовоздушную оборону.

Ранее бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что украинские командиры скрывали от командования данные о реальном положении дел на поле боя из страха перед увольнением.

Кроме того, бойцы ВСУ возмущаются тем, что на передовой нет укрепленных позиций, напомнил «ФедералПресс» со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.