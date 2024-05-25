ВСУ снимали на передовой фейки о своих успехах с муляжами тел

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» во время продвижения на Кременском участке обнаружили в Серебрянском лесничестве опорный пункт ВСУ с муляжами тел в форме ВС РФ, имитирующими кровь красками и другим реквизитом. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа, замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.

Он уточнил, что зачисткой этого участка занималась группа «Аида» спецназа «Ахмат». В обнаруженной ими студии снимались фейковые видео о том, как украинские боевики якобы уничтожают российские подразделения. Как выяснилось, ЦИПсО распространял в Сети ролики, повествующие о победах ВСУ, снятые именно в этой локации.

Алаудинов добавил, что украинские боевики не имеют ни сил, ни средств, ни духа, чтобы сражаться против российской армии. По его словам, сотрудники ЦИПсО как «профессиональные тиктокеры» снимают фейковые ролики, чтобы убедить кого-то в успехах ВСУ.

«Диснейленд у них работает очень хорошо. Единственная разница заключается в том, что Диснейленд работает хорошо, фильмы снимаются хорошо, но вот реально на передовой дела у них плохи», — заявил Алаудинов.

Он посоветовал тем, кто снимает фейки, сдаться в плен вместо того, чтобы заниматься пропагандой и сражаться до последнего украинца.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Сафон рассказал, что украинские боевики инсценируют взятие сел, скидывая с дроном «баба-Яга» украинские флаги у линии боевого соприкосновения.