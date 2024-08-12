ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы

ТАСС: ВСУ сформировали подразделение для охоты на огнеметные системы ТОС-2

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики сформировали отдельные подразделения, которые нацелены на охоту на огнеметные системы «Тосочка» российских военных. Об этом в комментарии ТАСС рассказал командир огнеметного взвода группировки «Восток» с позывным Саратов.

По его словам, националисты сфокусировались именно на уничтожении этого типа вооружений, поскольку оно несет огромную опасность для личного состава ВСУ на большом расстоянии.

«Система буквально все выжигает, для личного состава противника плачевные последствия. От него вообще практически ничего не остается», — сказал собеседник агентства.

В Минобороны РФ отмечали, что тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» обладают в два раза большей дистанцией огня, чем ТОС-1 «Солнцепек».

Ранее стало известно, что новую огнеметную систему ТОС-3 с увеличенной дальностью стрельбы создадут в России. Аппарат поставят на гусеничную базу, он будет обладать повышенной дальностью стрельбы.

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