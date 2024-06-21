ВСУ применили немецкие гаубицы для ударов по России

Украинские военные стали использовать самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 для ударов по территории России, частности по Белгородской области. Об этом сообщил в репортаже для Bild корреспондент Бьерн Штритцель.

«Военные выводят гаубицу из укрытия на огневую позицию и наносят удары по заранее определенной цели внутри территории России, а затем быстро отступают», — рассказал он.

Штрицель побывал на позициях Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Он связал такую тактику с угрозой, которую представляют российские БПЛА. Гаубицу Panzerhaubitze 2000 применяют для того, чтобы остановить продвижение российской армии в регионе, отметил журналист.

Дальность стрельбы переданных ФРГ ВСУ установок составляет до 30 километров, экипаж САУ состоит из пяти человек. Для обстрелов российской территории военные используют осколочно-фугасные снаряды DM121.

По данным Минобороны, за сутки украинские боевики пытались атаковать сразу шесть регионов России. Силы ПВО перехватили и уничтожили 15 беспилотников.