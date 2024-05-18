Спецоперация 18 мая 2024, 13:26 ВСУ показали свою безысходность одним вопросом к США Карасин: запрос Украины на разрешение ударов по России доказал безысходность ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Обращение Украины к США с просьбой снять ограничения на использование оружия и официально разрешить им бить по России доказало, что ВСУ чувствуют безысходность собственного положения. Такое заявление председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сделал в интервью Lenta.ru.

«Все чаще и чаще звучат бредовые идеи по эскалации противостояния с нами. Чувство безысходности довлеет в Киеве сейчас», — заявил он.

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По мнению Карасина, украинские власти надеются выйти из ситуации, в которой оказались, провокационными масштабными слухами. Ничего конструктивно от киевского режима ждать не приходится, подчеркнул сенатор.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поощряют Украину наносить удары по российской территории американским оружием. Однако ВСУ регулярно обстреливают города и села России. Ранее боевики обстреляли Херсонскую область из установок HIMARS, произведенных в США. В результате удара пострадали 11 человек.