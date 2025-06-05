ВСУ подтвердили удар ВС РФ по учебному центру под Полтавой

Сухопутные войска ВСУ подтвердили информацию, что российские военные нанесли ракетный удар по учебному центру в Полтавской области. Об этом сообщили в Telegram-канале этого рода украинских войск.

«Нанесен ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области <…>. Есть раненые», — говорится в сообщении.

На Украине создали специальную комиссию, чтобы установить обстоятельства происшествия, а также оценить причиненный ущерб. О результатах сообщат после завершения ее работы.

Это уже второй удар по учебному подразделению ВСУ за неделю. В начале июня российское Минобороны показало кадры удара по палаточному городку украинских военных на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области. Тогда были уничтожены 12 бойцов ВСУ, 60 — ранены.

Ранее российские войска ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности Украины, поразив также цеха по производству ударных дронов, склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, писал RT.