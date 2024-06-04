ВСУ перебросили нацбат на Сватовско-Кременское направление

Командование ВСУ перебросило на Сватовско-Кременское направление боевиков националистического батальона «Азов»*. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После начала движений в Харьковской области боевики закидывали наши подразделения пушечным мясом, но это им позволило подготовить бойцов для формирования подразделений под штурмовые действия. Этим занимался, в том числе, запрещенный в России „Азов“*. Он поставил на Сватовско-Кременской участок солидную партию свежего и обученного пушечного мяса», — отметил эксперт.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что Украина мобилизует большое количество людей в регионе. Он отмечал, что продвижение ВС России в регионе все еще продолжается, несмотря на замедление темпа.

*Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.