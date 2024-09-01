ВСУ обстреляли машину с детьми под Курском

РИА «Новости»: в Курской области ВСУ обстреляли машину с женщинами и детьми

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные открыли огонь по легковой машине с двумя женщинами и детьми в Курской области при попытке эвакуироваться с территории Суджанского района, ранение получила девочка. Об этом сказала мать пострадавшего ребенка, ее слова привело РИА «Новости».

«Двое детей, сестра и я погрузились быстренько в машину. Взяли самое необходимое, документы. Отправились в сторону Льгова, попробовали выехать из села. Когда ехали в сторону Малой Локни, то военные Украины обстреляли машину. Дочка в результате атаки получила ранение», — сказала женщина.

Она добавила, что пассажиры автомобиля просили боевиков отпустить их в безопасное место. Однако им отказали в этом и отправили для получения помощи к врачу. При этом сама мать пострадавшей отметила, что ВСУ «взяли их в плен».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об агонии ВСУ на Курском направлении.

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