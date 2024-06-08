ВСУ направили беспилотники на военный аэродром в Северной Осетии

Меняйло: целью украинских БПЛА был военный аэродром в Моздоке

Силы ПВО в Моздоке сбили три беспилотника. Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло сообщил в Telegram-канале , что дроны направлялись к военному аэродрому.

«По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — заявил он.

Меняйло добавил, что в результате отражения атаки дронов жертв и разрушений нет. Подробности глава региона пообещал сообщить позже.

В Минобороны сообщали об одном сбитом над территорией Северной Осетии беспилотнике. По данным ведомства, силы ПВО уничтожили БПЛА утром 8 июня, около 08:40 по московскому времени.

В ночь на субботу украинский дрон также пытался атаковать объект в Астраханской области. Ее губернатор Игорь Бабушкин отметил, что все специальные службы перевели в состояние повышенной готовности.