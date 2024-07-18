ВСУ начали сбегать с позиций на Покровском направлении

ТАСС: ВСУ бегут с позиций на Покровском направлении, оставляя там раненых

Боевики ВСУ сбегают с позиций в населенном пункте Новоселовка Первая, не забирая с собой раненых и погибших солдат. Об этом рассказал ТАСС командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным Литвин.

«Противник бежит с позиций в этом районе (Новоселовка Первая и окрестности — прим. ред.). Уходить пытаются спешно, оставляют раненых и погибших», — отметил он.

По его словам, украинская группировка войск на этом направлении почти оказалась в окружении. Все пути отхода контролирует российская артиллерия.

Накануне Минобороны сообщило, что штурмовики группировки «Север» зачистили позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также российские бойцы взяли в плен украинских боевиков.

С начала СВО отечественные войска уничтожили от 55 до 65 американских реактивных систем залпового огня HIMARS. ВСУ стараются скрывать потери этого вида вооружения.