ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО MLRS и HIMARS

Российские военные ликвидировали цех по производству танковых пушек на Украине, РСЗО MLRS, HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что также националисты лишились реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS производства США.

Кроме того, в течение суток ВС России поразили скопления военной техники и живой силы противника в 163 районах.

В Минобороны добавили, что подразделения группы войск «Центр» в Донецкой Народной Республике освободили село Свиридоновка. В ходе боевых действий военные поразили егерскую и механизированную бригады противника, а также формирования национальной гвардии и территориальной обороны.