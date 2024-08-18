ВСУ лишились цеха по производству танковых пушек

ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО MLRS и HIMARS

Фото: РИА «Новости»

Российские военные ликвидировали цех по производству танковых пушек на Украине, РСЗО MLRS, HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Артиллерия,  ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что также националисты  лишились реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS производства США.

Кроме того, в течение суток ВС России поразили скопления военной техники и живой силы противника в 163 районах.

В Минобороны добавили, что подразделения группы войск «Центр» в Донецкой Народной Республике освободили село Свиридоновка. В ходе боевых действий военные поразили егерскую и механизированную бригады противника, а также формирования национальной гвардии и территориальной обороны.

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