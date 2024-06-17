ВСУ атаковали FPV-дроном КамАЗ и два комбайна в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке FPV-дрона на КамАЗ и 2 комбайна в селе Головчино

Фото: РИА «Новости»

ВСУ применили FPV-дрон для атаки на технику близ села Головчино Грайворонского городского округа. Целью противника стали КамАЗ и два комбайна, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате атаки дрона никто не пострадал, но у всех транспортных средств повредило остекление.

Кроме того, у одного комбайна посекло радиатор, а у второго — кабину. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал о трех пострадавших мирных жителях при обстреле села Гора-Подол Грайворонского городского округа. По его информации, в Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины и мужчина. У них выявили минно-взрывные травмы и контузию.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте