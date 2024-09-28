Сегодня 22:31 Вступивший в ВСУ актер Ковбасинский погиб в зоне СВО Фото: РИА «Новости»
Артиста балета Артема Ковбасинского, вступившего в Вооруженные силы Украины, ликвидировали в зоне спецоперации. О гибели актера в Facebook* сообщили его коллеги из Клайпедского государственного музыкального театра, где он работал.
Ковбасинский начал заниматься танцами в 2019 году. После того, как он получил диплом хореографа, переехал работать в Литву. Позже артист решил вернуться на Украину, чтобы вступить в ряды украинской армии.
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чемпиона Украины по боям в смешанном стиле Назария Гаврилеца. Украинец погиб вместе с сослуживцами, когда он пошел в один из магазинов в курском селе. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
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