Вступивший в ВСУ актер Ковбасинский погиб в зоне СВО

Артиста балета Артема Ковбасинского, вступившего в Вооруженные силы Украины, ликвидировали в зоне спецоперации. О гибели актера в Facebook* сообщили его коллеги из Клайпедского государственного музыкального театра, где он работал.

Ковбасинский начал заниматься танцами в 2019 году. После того, как он получил диплом хореографа, переехал работать в Литву. Позже артист решил вернуться на Украину, чтобы вступить в ряды украинской армии.

Ранее в Курской области ликвидировали занявшего пост старшего оператора группы спецназа ВСУ чемпиона Украины по боям в смешанном стиле Назария Гаврилеца. Украинец погиб вместе с сослуживцами, когда он пошел в один из магазинов в курском селе.

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